Boxe: Russo guida la pattuglia campana ad Assisi Azzurri impegnati al Training Camp dal 9 al 18 dicembre

Sono nove gli azzurri convocati per il Training Camp Elite in programma ad Assisi, presso il Centro Nazionale di Pugilato, dal 9 al 18 dicembre per gli allenamenti cui prenderanno parte anche degli atleti della nazionale algerina.

Tra i prescelti ci sono anche i campani Clemente Russo, che punta alla qualificazione alla sua quinta olimpiade, Vincenzo Mangiacapre, bronzo a Londra 2012, Raffaele Di Serio, medaglia d'oro nel 2018 ai Giochi del Mediterraneo, il Sanseverinese Aziz Abbes Mouhiidine e Giovanni Sarchioto di Moiano. Oltre ai tre pugili campani, ci saranno Manuel Cappai, Francesco Iozia, Paolo Di Lernia e Simone Fiori. Gli allenamenti saranno guidati dal Direttore Tecnico Giulio Coletta, dal Team Manager Roberto Cammarelle, dai tecnici Massimiliano Alota e Francesco Stifani, e dal preparatore atletico Tiziano Bartocci.