Si ferma la corsa della Juvecaserta. Sconfitta a Ferrara 94-78 Decimata dagli infortuni: senza Giuri, Cusin, Allen e poi con Hassan espulso

La Juvecaserta va ko contro la Feli Pharma Ferrara. Risultato di 94-78, motivato anche dalle defezioni in casa bianconera per la dodicesima giornata del girone est di Serie A2. Marco Cusin, Marco Giuri e Seth Allen non erano a disposizione di coach Nando Gentile. Norman Hassan è stato poi espulso nel corso della sfida per aver rimediato un fallo antisportivo e un tecnico per proteste. Tutto molto complicato per la squadra di Terra di Lavoro che lascia 7 punti di margine agli avversari al 10' (22-15) e si ritrova sotto di 11 all'intervallo lungo. Ferrara vince i quattro parziali per il complessivo +16 finale.

Serie A2 (Girone Est) - Dodicesima Giornata

Feli Pharma Ferrara - SC Juvecaserta 94-78

Parziali progressivi: 22-15, 43-32, 70-55

Ferrara: Wiggs 24, Vencato 12, Petrolati, Fantoni 10, Baldassarre 19, Beretta 6, Panni 9, Buffo, Balducci, Ianelli ne, Campbell ne, Ebeling 14. All. Leka.

Caserta: Mastroianni 2, Sousa 9, Bianchi 13, Valentini 6, Paci 7, Carlson 11, Hassan 14, Del Vaglio, Gervasio, Turel 16. All.Gentile.

Arbitri: Bartoli, Lupelli, Almerigogna.