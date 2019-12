Juvecaserta, Gentile: "Urania Milano squadra del momento" Il coach presenta l'ultima sfida del girone d'andata e spera nel recupero di diverse pedine

Domani, con palla a due alle 18, la Juvecaserta ospiterà l'Urania Milano per l'ultimo atto del girone d'andata del raggruppamento est di Serie A2. Coach Nando Gentile spera di recuperare qualche pedina dopo le assenze, a Ferrara, di Marco Cusin, Marco Giuri e Seth Allen. "L'Urania Milano è la squadra più in forma del momento. - ha spiegato il tecnico bianconero - Ne ha vinte 5nelle ultime 6, di cui una sul campo di Verona e cedendo solo ad Imola di un punto. Risulta ad oggi la migliore difesa del campionato ma soprattutto la prima in classifica alla voce assist totali. Tutto questo rende l’idea di come, la squadra di coach Villa, faccia del gioco corale la sua arma principale e di come i giocatori abbiano qualità nel mantenere un vantaggio attraverso un passaggio in più. Come individualità, Raivio è un giocatore totale e porta alla causa punti, rimbalzi, assist e leadership. Dovremo essere pronti e concentrati per 40 minuti perché bisognerà fare una partita difensivamente importante per avere la meglio sulla squadra lombarda.

Gli arbitri - La gara tra la Juvecaserta e l'Urania Milano sarà diretta dai signori Stefano Ursi di Livorno, Andrea Longobucco di Ciampino e Luca Bonfante di Lonigo con Mauro Buonomo segnapunti, Manuela Leone cronometrista e Matteo Liverani addetto ai 24 secondi.

Foto: ufficio stampa SC Juvecaserta