Rimonta Juvecaserta, Verona va ko al PalaMaggiò (64-62) Serie A2, Mike Carlson è il miglior realizzatore per il gruppo allenato da coach Nando Gentile

La Juvecaserta, sotto sin dal primo quarto e in ritardo di 18 punti all'intervallo lungo, ci crede, si rimette in scia e firma il sorpasso nel quarto conclusivo. Prova di forza per gli uomini di coach Nando Gentile che stendono la Tezenis Verona al PalaMaggiò di Castel Morrone. Dal -18 al -9 nel terzo quarto e due triple di fila, firmate da Mike Carlson e Norman Hassan, cambiano completamente l'inerzia alla gara. Dal 60-61, ecco la corsa dei bianconeri per il primo vantaggio, siglato da Carlson per il 63-62. Verona si arrende con il finale di 64-62. Torna a vincere Caserta e lo fa con Carlson top-scorer da 16 punti. Doppia cifra anche per Seth Allen (11) e Marco Giuri (10). Distribuzione dei punti in una gara a punteggio basso per la squadra di Terra di Lavoro.

Serie A2 (Girone Est) - Quattordicesima Giornata (PalaMaggiò, Castel Morrone)

SC Juvecaserta - Tezenis Verona 64-62

Parziali progressivi: 17-25, 30-48, 45-54

Caserta: Carlson 16, Allen 11, Giuri 10, Bianchi 8, Cusin 6, Hassan 5, Paci 4, Turel 2, Valentini 2, Sousa, Aldi ne, Vigliotti ne. All. Gentile.

Verona: Love 12, Tomassini 11, Udom 11, Rosselli 10, Severini 6, Poletti 6, Candussi 4, Prandin 2, Beghini ne, Morgillo ne, Guglielmi ne. All. Diana

Arbitri: Tirozzi, Caruso, Barbiero