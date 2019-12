Boxe: Russo e gli altri azzurri a Roma Training Camp per la Nazionale Elite in vista dell'appuntamento olimpico di Tokyo

Sono nove i pugili azzurri che oggi hanno iniziato il training Camp Nazionale Elite in programma a Roma, presso il CPO Esercito, e che si concluderà il prossimo 7 gennaio con due giorni di stop per festeggiare il nuovo anno. Tra i presenti c'è anche Clemente Russo che guidala pattuglia di atleti azzurri che sono prontissimi a lavorare sodo in vista degli appuntamenti del 2020. Bisognerà andare a caccia della qualificazione olimpica e quindi nulla va lasciato al caso.

Clemente Russo lo sa, ha più volte detto di avere un sogno: quello di qualificarsi ala sua quinta olimpiade consecutiva e chissà... magari anche salire sul podio. Ha puntato la medaglia d'oro ma a 38 anni non sarà certamente facile. Tanti gli ostacoli da superare, ma la classe del pugile di Marcianise può fare la differenza.

Oltre a lui, ci saranno anche Federico Serra, Manuel Cappai, Francesco Maietta, Paolo di Lernia, Vincenzo Mangiacapre, Simone Fiori e Mouhiidine Aziz Abbes. Lo staff tecnico sarà composto dal CT Giulio Coletta, dall'allenatore Michele Cirillo e dal preparatore atletico Tiziano Bartocci. Dunque è in questi ultimi giorni del 2019 che l'Italia del pugilato proverà a mettere le basi per fare un grande torneo olimpico. Dopo la delusione di Rio de Janeiro 2016, dove non è arrivata neppure una medaglia in una delle discipline che da sempre regala soddisfazioni allo sport tricolore, serve una prova d'orgoglio.