Juvecaserta, -20 dopo 10 minuti e ko a Roseto (84-72) Break nel primo quarto e match segnato sin dall'avvio per la Sapori Veri

La Juvecaserta esce sconfitta dal PalaMaggetti di Roseto. Niente rivincita per gli uomini di coach Nando Gentile che vanno ko contro la Sapori Veri con il risultato di 84-72. Si decide praticamente tutto nel primo quarto di gioco. Impressionante 35-15 al 10' e il match appare già segnato al primo intervallo. Caserta tenta il minimo rientro all'intervallo con il -14, ma il terzo quarto ripropone il +20 per i padroni di casa, che governano il vantaggio e vincono con merito. Nel roster degli abruzzesi spiccano Bobby Jones, autore di 23 punti, e Simone Pierich (20). Per Caserta sono 5 gli uomini in doppia cifra. Marco Giuri è il leader offensivo con 15 punti.

Serie A2 (Girone Est) - Quindicesima Giornata (PalaMaggetti, Roseto degli Abruzzi)

Sapori Veri Roseto - SC Juvecaserta 84-72

Parziali: 35-15, 16-22, 20-14, 13-21

Roseto: Bobby Jones 23 (4/6, 1/2), Simone Pierich 20 (2/5, 4/6), Jordan Bayehe 11 (4/5, 0/1), Abramo Canka 9 (4/5, 0/0), Lazar Nikolic 8 (1/6, 1/4), Nicola Giordano 4 (2/2, 0/1), Dut Mabor 4 (2/3, 0/0), Antonio De fabritiis 3 (0/1, 1/4), Aristide Mouaha 2 (1/1, 0/1), Joel Fokou 0 (0/0, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0), Marco Rupil 0 (0/0, 0/0).

Caserta: Marco Giuri 15 (0/0, 5/9), Seth edwin Allen 14 (5/9, 0/1), Michael Carlson 13 (4/5, 1/9), Paolo Paci 10 (3/3, 0/0), Mirco Turel 10 (1/3, 2/4), Marco Cusin 4 (1/1, 0/0), Norman Hassan 3 (0/0, 1/7), Tommaso Bianchi 3 (1/1, 0/1), Andrea Valentini 0 (0/0, 0/2), Roberto Gervasio 0 (0/0, 0/0), Pierluigi D'aiello 0 (0/0, 0/0).