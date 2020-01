Casertana, visita speciale per mister Ginestra Intanto, la sfida in trasferta con il Rende si giocherà a Cosenza: è ufficiale

Tempo di nuovi arrivi, ospiti d'eccezione e concentrazione massima per la Casertana, pronta a rituffarsi nel campionato. Ufficializzato e subito a disposizione di mister Ginestra il ventunenne portiere Michele Cerofolini, prestato ai falchetti dalla Fiorentina. L'estremo si è calato con grande entusiasmo nella sua nuova avventura professionale in Terra di Lavoro. Oggi c'è stato spazio anche per una visita speciale, quella dell'ex tecnico dei rossoblù Angelo Gregucci, che è stato accolto dallo stesso Ginestra, suo ex attaccante ai tempi del Venezia e ritrovato in Campania anche prima di approdare in rossoblù. Gregucci ha assistito alla seduta odierna dei falchi, ricordando come sia sempre un piacere ritornare nella città della Reggia. Intanto, è arrivata una ufficialità pure fuori dal rettangolo di gioco: la trasferta contro il Rende, in programma domenica alle 17,30, si giocherà al “San Vito - Gigi Marulla” di Cosenza a causa della temporanea indisponibilità dello stadio comunale “Luigi Razza” di Vibo Valentia.

Foto: pagina facebook Casertana.