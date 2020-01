Casertana - Potenza, i tifosi ospiti assenti in segno di lutto La decisione in seguito alla tragica morte del supporter della Vultur Rionero

La “Curva Ovest” del Potenza, cuore pulsante del tifo del club lucano, non sarà presente domani al “Pinto” per la sfida con la Casertana. La decisione è stata presa in segno di lutto per la morte del supporter della Vultur Rionero, Fabio Tucciariello, in seguito agli ormai noti fatti di cronaca verificatisi domenica scorsa. I tifosi potentini avevano già manifestato il proprio dolore lasciando lo stadio dopo aver ammainato bandiere e striscioni nel corso della sfida al “Massimino”, contro il Catania, nel momento in cui avevano appreso della tragedia che si era consumata a Vaglio di Basilicata.