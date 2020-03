Tiro a Volo, la Stanco in quarantena tra letture e cucina La tiratrice campana è attualmente in Svizzera dove risiedono i genitori

Le Olimpiadi erano l’obiettivo di Silvana Stanco per il 2020. Tutto rinviato di un anno e l’azzurra del tiro al volo non vuole perdere il treno. Nel 2016 aveva conquistato la carta olimpica ma i tecnici decisero di darla a Jeccisa Rossi, campionessa uscente a Londra 2012. Era giovanissima Silvana che adesso è pronta, lo dimostrano i risultati in Coppa del Mondo che parlano per lei.

In questo momento in cui è tutto fermo si trova in Svizzera dove vive la famiglia. La Stanco, ragazza d’origine campana, cresciuta con il Tiro a Volo Falco, si sta dedicando alla preparazione atletica seguendo i consigli del personal trainer Fabio Partigiani e coltiva quelle passioni che nei periodi di gara è costretta a mettere da parte. “Leggo tanto e mi svago con il giardinaggio e con la cucina. Mi piace molto cucinare e lo faccio con mia sorella. E’ un momento difficile per tutti, ma con un po’ di buon senso ne usciremo più forti di prima. Intanto stiamo a casa, sia in Italia sia in Svizzera, ma sempre vicini con il cuore”.