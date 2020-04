Boxe: alle 17:00 allenamento con Clemente Russo Oggi protagonista dell'iniziativa della Federazione è il campione di Marcianise

Oltre trecento video e la partecipazione di tutto il mondo della boxe e non solo. La campagna social della Federazione Pugilistica Italiana #InFormaConLaBoxe, dedicata ad atleti, tecnici ed appassionati con lo scopo di incentivarli a continuare il training tra le mura domestiche, è partita bene e continuerà con un palinsesto settimanale ricco di contenuti per intrattenere e coinvolgere anche da casa la community del Pugilato Italiano, in linea con le direttive del Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, la FPI ha infatti aderito alla campagna governativa #DistantiMaUniti, e del CONI. Promossa insieme ad Artmediasport, advisor FPI, ed ai social partner FPI Scholas Occurrentes e Sport Senza Frontiere, l’iniziativa si inserisce nel progetto digital che la FPI ha avviato anche con la realizzazione di una piattaforma di e-learning dedicata alla formazione ed all’aggiornamento dei tecnici sportivi.

Questo pomeriggio alle 17:00, sul canale youtube della Federazione, protagonista dell’iniziativa sarà il campione di Marcianise Clemente Russo che in diretta guiderà l’allenamento di tanti appassionati. Il pugile campano, due volte campione del mondo tra i dilettanti e vincitore di altrettante medaglie d’argento alle Olimpiadi, è ancora oggi uno dei migliori pugili italiani e nel 2021 darà l’assalto alla sua quinta partecipazione ai Giochi Olimpici per entrare nel libro dei record essendo il primo pugile a partecipare a cinque edizioni.