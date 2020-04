Federpugilato, stop fino al 31 maggio Intanto sono al vaglio i piani per l'eventuale ripartenza

Il protrarsi dell'emergenza costringe le varie federazioni a valutare quasi giorno per giorno il da farsi. C'è ancora tanta confusione, inutile negare che si naviga a vista, ma quel che più conta è studiare i vari piani di ripartenza per non farsi trovare impreparati. E' di oggi un nuovo comunicato della Federazione Italiana Pugilato che fa chiarezza sulle manifestazioni sportive anche in vista del possibile passaggio alal fase del 4 maggio.

La Federazione Italiana Pugilato ha reso noto che, è stata deliberata, durante il consiglio federale, la sospensione delle manifestazioni sportive ricadenti sotto l'egida della FPI, regionali e nazionali, fino al 31 maggio, in conseguenza dei provvedimenti adottati dalle Autorità governative, in ultimo il DPCM 1 aprile 2020 recante nuove misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale che estende le misure del DPCM 25 marzo 2020 e stabilisce che “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, e sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non, all'interno di impianti sportivi di ogni tipo”.