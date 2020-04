Boxe: la tecnologia aiuta Russo e compagni La Federazione ha avviato il programma di allenamento a distanza

Con l’impossibilità di recarsi nelle palestre i pugili della Nazionale Italiana continuano ad allenarsi a casa. Tra loro i vari campioni campani come Clemente Russo, Vincenzo Mangiacapre, Irma Testa e Angela Carini. Un poker da sogno che vuole fortemente le Olimpiadi. La strada per la qualificazione è ancora lunga. Intanto la Federazione ha deciso di curare con attenzione la loro preparazione chiedendo aiuto alla tecnologia.

A tutti gli atleti è stato fornito un braccialetto che controlla battito cardiaco, l’attività svolta durante la giornata e anche il sonno per capire quanto i pugili hanno recuperato dopo ogni sessione di allenamento. Il responsabile della preparazione può seguire in questo modo tutti i pugili 24 ore al giorno e non lasciare nulla al caso. Se il 4 maggio arriverà il tanto atteso sblocco Russo e compagni potranno tornare in palestra, mentre per salire sul ring le previsioni più ottimistiche parlano addirittura di settembre.

Ecco tecnici e atleti coinvolti negli allenamenti a distanza:

Nazionale Elite Maschile

52kg - Cappai Manuel Fabrizio

52kg - Serra Federico Emilio

57kg - Maietta Francesco

63kg - Di Lernia Paolo

69kg - Mangiacapre Vincenzo

75kg - Cavallaro Salvatore

81kg - Fiori Simone

91kg - Mouhidiine Aziz Abbes

+91kg - Russo Clemente

+91kg - Carbotti Mirko

Staff

DT Coletta Giulio

Cammarelle Roberto

Bartocci Tiziano (Preparatore Atletico)

Nazionale Elite Femminile

51kg - Sorrentino Giordana

51kg - Savchuk Olena

51kg - La Piana Martina

57kg - Testa Irma

57kg - Mesiano Alessia

60kg - Nicoli Rebecca

60kg - Amato Francesca

60kg - Alberti Valentina

69kg - Carini Angela

69kg - Canfora Assunta

75kg - Severin Flavia

Staff

DT Renzini Emanuele

Stecca Maurizio

Tosti Laura

D’Andrea Riccardo

Caldarella Michele

Nei prossimi giorni saranno attivati protocolli di allenamento a distanza con le altre qualifiche e le altre Nazionali Giovanili.