Federugby, contributo a due club casertani Club Santa Maria Capua Vetere e Spartacus riceveranno l’aiuto Federale

Il Consiglio Federale ha ufficializzato il contribuito che verserà ai vari club per l’emergenza coronavirus. Due milioni di euro da dividere per tutte le società italiane, seguendo alcuni criteri prestabiliti, che permetteranno ai dirigenti di provare a salvare il futuro di questo sport soprattutto nelle regioni meno facoltose.

Nella provincia di Caserta arriveranno 3.590 euro al Rugby Clan Santa Maria Capua Vetere che nei primi giorni dell’emergenza coronavirus aveva avuto la sgradita sorpresa di trovare la propria struttura vandalizzata. Allo Spartacus invece arriveranno 1.317 euro.

Lo schema finale adottato per l’allocazione delle risorse a ogni singola Società, in base all’attività svolta in ogni singola categoria come da tabella pubblicata QUI ha dunque adottato i seguenti moltiplicatori:

Serie A M/F: 1

Serie B M: 0,9

Serie C, U18 e U16M, Coppa Italia Femminile: 0,8

U18 e U16 Femminile: 0,7

U14 M/F e U12: 0,6

Minirugby (U16-U18): 0,4

L’erogazione dei contributi ai Club affiliati avverrà dal mese di maggio 2020, con l’applicazione di compensazioni in caso di crediti pregressi vantati da FIR nei confronti dei Club affiliati.