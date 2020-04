Boxe, i Mondiali 2021 a Belgrado Non c’è ancora una data, si attende il calendario dei tornei pre-olimpici

Il coronavirus ha fatto saltare tutti i piani delle varie Federazioni mondiali. Calendari stravolti dal rinvio olimpico e gli eventi vanno riprogrammati con attenzione. Guai a fermarsi in questo momento, ci sarebbe il rischio di default. La boxe dilettantistica studia come e quando ripartire, intanto si fanno varie proposte sui calendari post emergenza e in questi giorni è arrivata la prima grande novità.

L’AIBA ha reso noto che i Mondiali Maschili Elite di Pugilato 2021 si svolgeranno a Belgrado. Le date di svolgimento della competizione saranno rese note in seguito quando sarà stilato il calendario dei vari tornei di qualificazione olimpica. Molto probabilmente, se la situazione dovesse tornare alla normalità, i Mondiali sarebbero destinati a svolgersi dopo i Giochi Olimpici per lasciare spazio ai tornei di qualificazione.

Questa ipotesi, però, renderebbe la manifestazione molto meno interessante, quindi non c’è da escludere un tentativo di inserire l’evento nella prima parte di stagione per renderlo ancora più ambito per gli atleti che vorranno arrivare a Tokyo con diversi incontri nelle gambe. Quelli del 2021 potrebbe essere l’ultima passerella iridata di Clemente Russo che, dopo aver vinto per ben due volte il titolo, molto probabilmente lascerà l’attività agonistica dopo i Giochi Olimpici di Tokyo.