Boxe: Russo e Mangiacapre, primo allenamento insieme I due pugili di Marcianise si sono concessi una corsetta in campagna nel primo giorno di ripresa

Primo allenamento fuori dalle mura domestiche per Clemente Russo in compagnia dell’amico Vincenzo Mangiacapre che ne ha approfittato per correre anche con Hero, il suo cane. Per i due una corsetta a Marcianise in una zona isolata e con la giusta distanza.

Un modo per sciogliere i muscoli dopo quasi due mesi di allenamenti domestici e soprattutto per respirare un po’ di aria buona. I due non si vedevano dal giorno in cui sono rientrati da Londra dopo la sospensione del torneo di qualificazione Olimpica Europeo di Londra.

Il rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo ha cambiato un po’ i programmi dei due atleti. Per gli olimpionici di Marcianise ci sarà un altro duro anno di allenamenti per raggiungere l’obiettivo della qualificazione che non è per nulla scontato. Ma entrambi credono nell’impresa di volare nel paese del sol levante e le motivazioni possono fare miracoli.