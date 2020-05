Boxe: arrivano altri annullamenti La Federazione ha annullato due tornei, difficile prevedere il rientro sul ring

La FPI, Preso atto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rende noto che il Consiglio Federale ha deliberato una ulteriore revisione del Calendario Attivita` Agonistiche AOB 2020.

In particolare, si e` provveduto all’annullamento del Torneo Nazionale Elite Maschile - Guanto D’Oro d’Italia Trofeo “A. Garofalo” in programma dal 12 al 14 giugno 2020 e del Torneo Nazionale Elite Femminile - Guanto D’Oro d’Italia Trofeo “L. Colombi“ in programma dal 3 al 5 luglio 2020. Inoltre, con la medesima delibera, e` stata demandata la Commissione Tecnica per l’Attivita` Nazionale a stabilire data e modalita` di svolgimento dei Campionati Italiani femminili Schoolgirl - Junior e Youth.