Boxe, a dicembre elezioni AIBA Sarà eletto il nuovo presidente e votata l'adozione della nuova Costituzione

Il 2020 è un anno di scadenze per la politica sportiva. Le varie Federazioni avevano in programma tanti cambiamenti alla fine del quadriennio Olimpico ma la situazione d’emergenza ha in molti casi rinviato queste scadenze. E’ di oggi la notizia che bisognerà attendere il 12 e 13 dicembre per avere un nuovo presidente al vertice dell’AIBA. In quella occasione verrà votata anche l’adozione della Nuova Costituzione dell’Ente.

La situazione della boxe mondiale in questo momento è delicata. Ritornare sul ring prima di settembre sembra escluso almeno in Europa e America. Molti dei grandi match previsti sono stati rinviati a data da destinarsi e per ora, secondo voci di corridoio, saranno da escludere incontri per le corone più importanti senza spettatori. Dunque i big potrebbero restare fermi ai box per tanti mesi. Per quanto riguarda la corsa alle Olimpiadi, nella primavera del 2021 verranno ripresi e terminati i tornei di qualificazione che erano stati interrotti o rinviati nel mese di marzo.