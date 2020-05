FPI: D'Ambrosi svela le novità Dopo l'ultima giunta del Coni il vice presidente vicario ha spiegato alcune decisioni

La Giunta Nazionale del CONI del 14 maggio, ha confermato gli indirizzi già adottati dal Consiglio Federale che nell’ultima riunione aveva destinato quota parte del contributo relativo alle attività di preparazione olimpica/alto livello, assegnato nel bilancio preventivo 2020, a favore delle Societa` e Associazioni Sportive affiliate per supportare una rapida e intensa ripresa dell’attività pugilistica.

Ciò in considerazione del risparmio - generato dalla sospensione delle attivita` sportive internazionali nella prima parte dell'anno - che è stato già interamente liquidato. In altre parole, parte del contributo della Società Sport e Salute – inizialmente finalizzato alle attività delle Rappresentative Azzurre - è già andato alle Società affiliate grazie alla decisione presa del Consiglio Federale!

Tuttavia, il CONI ha ribadito che si dovrà garantire, nel corso dell'anno, una completa copertura delle attivita` di PO/AL (collegiali, stage e partecipazione a tornei delle Squadre Nazionali) che saranno riprogrammate in funzione del calendario delle manifestazioni sportive internazionali stabilito dal CIO, dall'AIBA e dall'EUBC.

Peraltro, come già stabilito in Consiglio federale, a breve saranno individuate altre risorse che saranno destinate al sostegno delle società ed alla futura, auspicabile ripresa dell'attività sempre in piena armonia con le indicazioni del CONI e di Sport e Salute.

Flavio D'Ambrosi

VicePresidente Vicario

Coordinatore Settore Comunicazione & Marketing FPI