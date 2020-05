Boxe: nuova revisione del calendario Nuovi annullamenti decisi dal Consiglio Federale: da stabilire le date dei campionati tricolori

I calendario continuano a mutare e purtroppo si parla ancora di cancellazioni e rinvii. Difficile dire quando si tornerà a boxare, nel frattempo la Federazione però prova a salvare il salvabile.

Di seguito la nota della Federazione Italiana Pugilato sulle novità riguardanti alcuni eventi che erano in calendario.

"La FPI, Preso atto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rende noto che il Consiglio Federale, nella riunione del 29 aprile u.s. con atto n. 76, ha deliberato una ulteriore revisione del Calendario Attivita` Agonistiche AOB 2020.

In particolare, si e` provveduto all’annullamento del Torneo Nazionale Elite Maschile - Guanto D’Oro d’Italia Trofeo “A. Garofalo” in programma dal 12 al 14 giugno 2020 e del Torneo Nazionale Elite Femminile - Guanto D’Oro d’Italia Trofeo “L. Colombi“ in programma dal 3 al 5 luglio 2020. Inoltre, con la medesima delibera, e` stata demandata la Commissione Tecnica per l’Attivita` Nazionale a stabilire data e modalita` di svolgimento dei Campionati Italiani femminili Schoolgirl - Junior e Youth".