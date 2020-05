Juve Caserta, c'è il nuovo proprietario: è Nicola D'Andrea Oggi il passaggio di testimone al Palamaggiò con Nevola

Juve Caserta, c'è il nuovo proprietario: si tratta di Nicola d'Andrea. Oggi D'Andrea si è incontrato con Nevola presso gli uffici del Palamaggiò, qui l'ormai ex amministratore ha consegnato a D'Andrea tutta la documentazione sportiva, amministrativa e fiscale dello Sporting Club Juvecaserta, compresa l'indicazione degli oneri economici in scadenza e degli adempimenti necessari all'iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie A2 di Basket. Nevola ha anche formulato a D'Andrea gli auguri per “ le migliori fortune in campo sportivo, auspicando il raggiungimento di quegli obiettivi consoni alla storia ed alla tradizione sportiva del glorioso club bianconero”.