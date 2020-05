Boxe: Russo e compagni pronti per il primo ritiro post-covid Dal 3 al 13 giugno gli azzurri saranno impegnati in un Training Camp ad Assisi.

Per i pugili azzurri il ritorno alla normalità sembra essere sempre più vicino. Dopo aver ripreso costantemente gli allenamenti in palestra, sempre nel rispetto dei protocolli e del distanziamento sociale, è arrivata l’ufficialità del primo raduno post-covid. Il Training Camp si terrà ad Assisi dal 3 al 13 giugno in una struttura che garantisce il rispetto di tutte le norme e sarà aperto a 10 pugili. Tra loro diversi campani. A guidare la spedizione il grande veterano Clemente Russo che con l’inseparabile amico Vincenzo Mangiacapre è stato protagonista di allenamenti molto social in questa prima fase anche nelle campagne di Marcianise.

Russo e Mangiacapre sono i più esperti del gruppo e sognano di prendere parte all’ennesima edizione dei Giochi Olimpici. Con loro ci saranno anche Francesco Maietta e Aziz Abbes Mouhiidine. I dieci azzurri saranno seguiti dal Direttore Tecnico Giulio Coletta, dal tecnico Sumbu Kalambay e dal preparatore atletico Tiziano Bartocci.