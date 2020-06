Basket, Juvecaserta: via ufficiale alla gestione D'Andrea Serie A2 e certezze sul futuro immediato: così il nuovo amministratore unico in conferenza

È in carica dal 25 maggio scorso, giorno del passaggio di consegne con Antonello Nevola, ma la gestione di Nicola D'Andrea in casa Juvecaserta è iniziata ufficialmente questa mattina. Conferenza stampa di presentazione del progetto bianconero sul parquet del campo B al PalaMaggiò di Castel Morrone e non è un caso. Infatti, l'impianto sportivo è centrale nelle idee del nuovo amministratore unico del club, affiancato al tavolo anche dal sindaco morronese, Gianfranco Della Valle, e dal presidente FIP Campania, Manfredo Fucile, ex cestista della Juvecaserta.

Ripartire dal PalaMaggiò: uno degli aspetti chiariti da D'Andrea nel corso dell'appuntamento tenuto in tarda mattinata, nel rispetto delle norme governative anti covid. La Juvecaserta dovrà completare l'iter relativo ai pagamenti FIP nei prossimi giorni (la scadenza della rata è fissata per mercoledì 10) e si ritrova con il mercato bloccato dai lodi FIBA (Czyz, Michelori e Siva). D'Andrea ha assicurato sulla prosecuzione dell'attività sportiva in A2 per la squadra di Terra di Lavoro.