Juvecaserta: nuova proprietà, cambia il logo Colori, sinergie e social: novità per il club gestito da Nicola D'Andrea

Il nuovo amministratore unico, Nicola D'Andrea, ha presentato nel weekend i primi obiettivi societari con il PalaMaggiò punto di riferimento nel restyling. La Juvecaserta ha cambiato proprietà e cambia il logo. Marchio rivisitato dalla nuova gestione con l'addio alla denominazione Sporting Club e la conferma del nome Juvecaserta all'interno del bordo di un logo rotondo e che presenta le quattro stelle d'oro. Il colore rosso sembra richiamare allo Spartak San Nicola, società di calcio a 5 gestita da D'Andrea. Il logo compare sulla pagina facebook nata con la ripartenza dalla Serie B (Sporting Club Juvecaserta) dopo l'acquisto del titolo sportivo di Venafro, ma anche su "Juvecaserta Basket Official", la pagina che era legata alla società fino all'esclusione dalla massima serie. Ulteriori dettagli di un rilancio che corre anche sui social per il club di Terra di Lavoro, chiamato a definire i pagamenti FIP (la scadenza della rata è fissata per mercoledì) e i lodi FIBA con gli ex Andrea Michelori, Olek Czyz e Peyton Siva nella fase di ricostruzione con la nuova proprietà.