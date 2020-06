Juvecaserta: Marruganti è il nuovo general manager Gestione dell'area sportiva per l'ex Siena: "Entusiasmo e determinazione"

Primo ingresso nella nuova gestione targata D'Andrea in casa Juvecaserta. È ufficiale la nomina di Lorenzo Marruganti per il ruolo di general manager del club bianconero. All'ex Teramo, Lucca e Siena è affidata l'area sportiva per la stagione 2020/2021. "È il primo tassello della neonata società, avendo dimostrato negli anni Marruganti specifiche e comprovate capacità in campo cestistico e manageriale. - si legge nella nota del club di Terra di Lavoro - Lo SC Juvecaserta ha voluto l’esperienza e la professionalità di Marruganti per dirigere la società verso obiettivi di crescita e continuità".

"Sono onorato e felice per questo incarico in una delle piazze più prestigiose della pallacanestro italiana. - ha affermato il nuovo gm - Desidero per questo ringraziare sentitamente la nuova proprietà. Ci aspetta un grande lavoro per cecare di portare la Juvecaserta dove merita e sono pronto ad affrontarlo con entusiasmo e determinazione". Per il ruolo di head coach spunta il possibile ritorno di Max Oldoini.