Juvecaserta: rata FIP pagata, iscrizione al sicuro Basket, Serie A2: giornata di annunci sui canali social per il club gestito da D'Andrea

Arriva la seconda ufficialità in poche ore: tramite social, la Juvecaserta ha annunciato di aver pagato l'ultima rata FIP, relativa alla stagione 2019/2020, mettendo così al sicuro l'iscrizione al prossimo campionato di Serie A2. Si conferma quanto anticipato nella conferenza stampa di presentazione dal neo-amministratore delegato Nicola D'Andrea. "Un altro tassello importante per l'imprenditore, che ha deciso di salvare dal fallimento lo storico club di pallacanestro. - si legge nella nota diffusa dalla società sui canali social - Il bonifico alla Fip conferma le serie intenzioni della proprietà che ieri (lunedì 8 giugno) aveva trovato l'accordo con il nuovo general manager Lorenzo Marruganti". Questa mattina, la Juvecaserta ha annunciato l'arrivo di Marruganti, a cui D'Andrea ha affidato l'area sportiva per il 2020/2021.

Foto: pagina ufficiale Facebook Sporting Club Juvecaserta