Juvecaserta, nuovo coach: Max Oldoini verso il ritorno Parti vicine e si tratterebbe della terza avventura in bianconero per il coach spezzino

La Juvecaserta ha messo al sicuro l'iscrizione al prossimo campionato di Serie A2 pagando l'ultima rata FIP e con il nuovo general manager, Lorenzo Marruganti, è al lavoro per definire i primi passi in ottica 2020/2021. Max Oldoini appare in pole per il ruolo di head coach. Le parti sarebbero vicine e si tratterebbe di un ritorno per il tecnico spezzino, assistant bianconero dal 2008 al 2013 e coach dello Sporting Club Juvecaserta nell'annata della ripartenza in Serie B, nel 2018/2019. Oldoini è reduce dall'avventura con Vicenza (girone B di Serie B), breve perché nata poco prima dell'emergenza covid. Marruganti e Oldoini convidono una lunga esperienza cestistica a Siena. Grande attesa per la ripresa del basket nazionale e la Juvecaserta, guidata dall'amministratore delegato, Nicola D'Andrea, appare pronta alla definizione dello staff tecnico e al via dell'allestimento del roster per la prossima stagione.

Foto: pagina ufficiale Facebook Sporting Club Juvecaserta