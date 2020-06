Oldoini torna a Caserta: "Motivazioni fortissime" Come anticipato nelle scorse ore, il coach spezzino è il nuovo allenatore della Juvecaserta

Incarico annuale ed è ufficiale il ritorno di Max Oldoini sulla panchina della Juvecaserta. Via alla terza avventura all'ombra della Reggia per il coach spezzino, che saluta Vicenza dopo una breve esperienza vissuta a ridosso dello stop covid. Dopo aver ricoperto il ruolo di head coach dal 2008 al 2013 e di allenatore nel 2018/2019, anno della rinascita dalla B per lo Sporting Club Juvecaserta, ecco il secondo ritorno a Caserta per Oldoini. "È una sfida avvincente in una piazza che vive di basket. - ha affermato il coach - Le motivazioni sono fortissime così come il desiderio di incominciare subito a lavorare".

La scheda di Max Oldoini - "Oltre che con squadre di club, Oldoini ha nel suo curriculum collaborazioni con le squadre nazionali: dal 2004 prima con l'incarico di assistente allenatore della formazione Under 20 e poi nel periodo 2004/2005 come assistente allenatore della Nazionale Universitaria. In qualità di assistente allenatore della Montepaschi Siena ha vinto la Coppa Saporta nel 2002. Nel 2002/2003 e 2003/2004 ha conquistato le Final Four di Eurolega. Nel 2003/2004 ha vinto lo scudetto di serie A e nel 2004/2005 la Supercoppa italiana. Nelle squadre giovanili ha vinto sei scudetti con Cadetti, Juniores e Under 20 dal 2001 al 2005".

Foto: pagina ufficiale Facebook Juvecaserta