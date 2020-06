Juvecaserta, resta il nodo PalaMaggiò La società con una nota: "Accesso all'impianto impedito da lungaggini incomprensibili"

Il nuovo amministratore delegato, Nicola D'Andrea, l'ha messo al centro del progetto futuro, ma il PalaMaggiò resta un rebus in casa Juvecaserta. Nella giornata di ieri, il club bianconero ha allontanato i rumors di main sponsor e trattative commerciali e ha aggiunto in una nota: "Nell’attesa peraltro di poter accedere stabilmente al Palamaggiò, cosa tuttora impedita da lungaggini incomprensibili che non avranno l’effetto di scoraggiare le motivazioni della dirigenza". Una sottolineatura che arriva verso la fine di una settimana di annunci. D'Andrea ha strutturato l'organigramma con Lorenzo Marruganti general manager, Linton Johnson direttore sportivo e Massimiliano Oldoini capo allenatore. C'è da attendere per l'ingresso vero e proprio della società al PalaMaggiò. Sul parquet del campo B si è tenuta, una settimana fa, la presentazione ufficiale del nuovo progetto bianconero e, al fianco di D'Andrea, c'era anche il sindaco di Castel Morrone, Gianfranco Della Valle. Riprova di un discorso aperto per l'obiettivo societario di ripartire con la forza sulla struttura sportiva di via Pezza delle Noci.