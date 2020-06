Caserta, nuovo stadio: il progetto passa in consiglio comunale Favorevoli 25, astenuti 2: "entusiasmo e partecipazione", si legge nella nota della Casertana

Con 25 voti favorevoli e soli 2 astenuti passa in consiglio comunale a Caserta il progetto per il nuovo stadio. Grande felicità per la Casertana, esternata sui social anche dal presidente, Giuseppe D'Agostino. "Quello di oggi era un appuntamento decisivo per le sorti dell’ambizioso progetto targato Casertana FC. - si legge nella nota diffusa dal club - Al termine di oltre 2 ore di discussione, l’assemblea ha votato con entusiasmo e partecipazione. L’iter dello stadio non si ferma qui, ancora tante le tappe tecnico-burocratiche in calendario. Ma quella di oggi segna una data storica e fondamentale per il progetto sportivo rossoblu e per l’intera provincia". Arriva la svolta nell'obiettivo del nuovo stadio "Alberto Pinto" per la società rossoblu.

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.