Juvecaserta: primo incontro nella fase di ripartenza Il club riparte dal PalaMaggiò, aperto al club e base del nuovo progetto bianconero

Un semplice scatto che però vale tantissimo: l'amministratore della Juvecaserta, Nicola D'Andrea, in compagnia di Lorenzo Marruganti e Massimiliano Oldoini. È la prima istantanea nel percorso di ripartenza del club bianconero. Il nuovo general manager, ex Siena e Teramo, e il coach, rientrante all'ombra della Reggia per la terza avventura in bianconero, ha raggiunto il PalaMaggiò di Castel Morrone per incontrare l'a.d. del club. Finalmente al PalaMaggiò: non un passaggio banale vista la sottolineatura dei giorni scorsi in una nota social.

La Juvecaserta aveva rimarcato l'accesso negato per "lungaggini incomprensibili", superate nelle ultime ore. D'Andrea, Marruganti e Oldoini erano sul parquet dell'impianto sportivo di Pezza delle Noci. Nella gestione della parte sportiva ci sarà anche Linton Johnson, che ha assunto il ruolo direttore sportivo. Ultimi dettagli da sistemare sul finale del mese per ripartire davvero da luglio nella ripartenza della società e del basket nazionale dopo l'emergenza sanitaria.