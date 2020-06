Boxe: Russo e gli altri campani in ritiro ad Assisi Pugili in ritiro fino al 4 luglio, ci sono anche Mangiacapre, Maietta e Mouhiidine

E’ previsto oggi il raduno degli azzurri del pugilato presso il centro Federale di allenamento di Assisi. Saranno dieci gli atleti agli ordini dello staff tecnico formato dal Direttore Tecnico Giulio Coletta, dai tecnico Sumbu Kalambay ed Eugenio Agnuzzi, e dal preparatore atletico Tiziano Bartocci.

Tra i convocati spuntano anche Clemente Russo (Fiamme Azzurre), che raggiungerà la squadra nella giornata di domani, gli altri due pugili di Marcianise come Francesco Maietta (Esercito) e il veterano Vincenzo Mangiacapre (Fiamme Azzurre), e infine il salernitano Aziz Abbes Mouhiidine (Fiamme Oro). Il gruppo resterà ad Assisi fino al 4 luglio per continuare il proprio processo di avvicinamento alla prossima stagione quando, già a partire da fine febbraio, dovrebbero ricominciare i tornei di qualificazione olimpica. Prima andrà in scena quello bloccato a Londra per l’emergenza del covid-19, poi spazio a quello di Parigi dove prenderanno parte anche Mangiacapre e Russo già fuori da quello londinese.