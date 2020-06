D'Andrea: "Al lavoro per riportare la Juvecaserta dove merita" Il presidente: "Qualcuno mi ha definito un kamikaze e la cosa mi piace"

"Essere in questa struttura è un'emozione incredibile. Ne è valsa la pena". Così Nicola D'Andrea, il nuovo presidente della Juvecaserta, ha raccontato l'ingresso al PalaMaggiò con il general manager, Lorenzo Marruganti, e il coach, Massimiliano Oldoini, ai canali social del club bianconero: "Qualcuno mi ha definito un kamikaze ed è un qualcosa che mi piace. - ha affermato l'amministratore della società, ex ciclista professionistica - In volata devi essere un kamikaze. Puoi cadere da un momento all'altro e non devi avere paura di nulla. Sono caratteristiche che ho sempre avuto".

I problemi non mancano, ma D'Andrea è chiaro: "Ogni giorno è una novità. Mi viene quasi da ridere. Ci stiamo facendo l'abitudine. Siamo abituati a combattere con i problemi. Non ci spaventiamo e siamo tranquilli. Ai tifosi chiedo tranquillità. Devono farci lavorare in modo sereno. Sicuramente questa è la volta buona per riportare Caserta dove merita. Senza di noi la società sarebbe forse sparita e rinata come stanno facendo altri. Non sarebbe stata la Juvecaserta e sarebbe stato un peccato perdere questa tradizione che un territorio come il nostro non può perdere".