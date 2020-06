Ginestra non è più l'allenatore della Casertana Ufficiale la separazione tra il tecnico e la società di D'Agostino

È ufficiale l'addio tra la Casertana e Ciro Ginestra. Il club rossoblu ha comunicato di aver risolto in giornata il contratto in essere con il tecnico puteolano per la stagione 2020/2021 fermata dall'emergenza covid. La Casertana è salva e non prenderà parte agli spareggi promozione e retrocessione. "All'allenatore va il ringraziamento per il lavoro svolto e l'augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni": si legge nella nota della società presieduta da Giuseppe D'Agostino, pronta a pianificare il progetto "nuovo stadio" dopo l'ok nel consiglio comunale di Caserta. Ginestra ha ottenuto 9 vittorie, 14 pareggi e 10 sconfitte in 33 partite alla guida dei falchetti. In classifica, la Casertana ha chiuso al tredicesimo posto (38 punti).