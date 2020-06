Boxe: Russo relatore al 99° convegno della WBA Il campione di Marcianise sarà affiancato da Narvaez, Torruco e Contreras

Dal mondo del pugilato continuano ad arrivare attestati di stima e soddisfazioni per Clemente Russo, che sarà tra i relatori del 99° convegno della WBA (World Boxing Association). Il convegno, si legge sul sito ufficiale della Federaziine Italiana, “si concentrerà sulla situazione del Pugilato Olimpico (AOB) post pandemia Covid-19”.

“Un forum sulla situazione del pugilato dilettantistico sarà uno degli argomenti più importanti di questa sessione –continua la nota- ed è stato fortemente voluto dal presidente della WBA, Gilberto Jesús Mendoza che interverrà personalmente sul tema durante il dibattito fissato per venerdì 3 luglio. Tatanka sarà affiancato da colleghi di prestigio come Omar Narvaez olimpionico ad Atlanta e Sidney, poi due volte campione del mondo professionisti, Miguel Torruco e Ricardo Contreras. Il Meeting si svolgerà in modalità online alle 18:00”.