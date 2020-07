Juvecaserta, incontro con Petrucci e Abodi per D'Andrea Nella Capitale la riunione con i vertici della Federbasket e dell'Istituto per il Credito Sportivo

Una delegazione della Juvecaserta ha raggiunto Roma nelle scorse ore. Il presidente del club bianconero, Nicola D'Andrea, in compagnia del gm Lorenzo Marruganti, del segretario generale Gianrolando Scaringi, del presidente ASI Campania Nicola Scaringi e del senatore Claudio Barbaro, ha incontrato il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, e del presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi.

Obiettivo PalaMaggiò al centro del progetto di ripartenza per D'Andrea: "Siamo stati ricevuti con grande cordialità da interlocutori attenti e felici di ascoltare le proposte di un progetto importante supportato da una compagine dirigenziale tutta nuova e sotto l’egida di un nome, quello della Juvecaserta, che, nel basket, vuol dire tradizione e caparbietà. - ha affermato il massimo dirigente della Juvecaserta - Felice il presidente Petrucci per il nuovo corso che si prospetta, ci ha fatto i migliori auguri per la stagione sportiva che verrà. Il presidente Abodi non ha tradito, invece, una certa approvazione per i nostri progetti intorno al PalaMaggiò e ponendo l’Istituto per il Credito Sportivo tra gli interlocutori privilegiati per le future progettualità. Adesso tocca a noi lavorare per trasformare tutto questo in realtà".