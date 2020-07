Juvecaserta, rischio -3 in classifica: il club farà ricorso Risulta un ritardo nel pagamento della rata FIP, ma D'Andrea è sicuro del buon operato

Il direttore sportivo, Linton Johnson, e il team manager, Antonio Terracciano, sono stati presentati ufficialmente dalla Juvecaserta. Nella conferenza stampa, tenuta al PalaMaggiò per le prime dichiarazioni dei dirigenti, il club bianconero ha voluto precisare su un rischio avvertito nelle ultime ore dall'ambiente. C'è il dubbio di una penalizzazione di 3 punti nella classifica di Serie A2 2020/2021.

Il pagamento dell'ultima rata FIP risulta con data 16 giugno, ma il presidente, Nicola D'Andrea, è sicuro di poter dimostrare il buon operato. Il versamento è stato effettuato nei tempi previsti e la Juvecaserta farà ricorso per evitare la penalità in avvio della nuova gestione, che ha superato anche il limite posto dai BAT FIBA entro il 30 giugno. C'è da sventare il pericolo di una partenza con il segno meno in graduatoria.