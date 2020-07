Juvecaserta, Paci resta: "Ancora insieme" Annuncio del club sui canali social. Il piemontese è stato importantissimo nell'ultima stagione

Rinnovo contrattuale su base annuale tra lo Sporting Club Juvecaserta e Paolo Paci. Il centro piemontese, nativo di Chivasso, classe 90, di 208 centimetri, è stato protagonista in bianconero nel 2019/2020 e il club del presidente, Nicola D'Andrea, ripartirà proprio da uno dei giocatori più importanti dell'ultima stagione. "Ben ritrovati a tutti, sono felicissimo di poter rimanere in una città che vive di basket e che ha nel cuore i colori e la storia della Juvecaserta. - ha affermato Paci sui canali social della Juvecaserta - Purtroppo la scorsa stagione è stata interrotta bruscamente, ma come dico sempre "le cose non succedono per caso" ed eccoci di nuovo insieme a portare avanti quello che in parte abbiamo iniziato l’anno scorso. Credo nella città e nei casertani e in tutta la curva bianconera che inonderà il Palamaggiò. Grazie dell’affetto che mi avete dimostrato, ci vediamo presto".