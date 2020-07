Juvecaserta, azionariato popolare per l'aumento di capitale Basket, Serie A2: annuncio del club bianconero tramite i canali social

Campagna di azionarato popolare in casa Juvecaserta. Nei prossimi giorni il via all'iniziativa che "permetterà alla società di ottenere un aumento di capitale da diecimila euro a due milioni di euro", si legge nella nota diffusa sui canali social del club del presidente Nicola D'Andrea. Il massimo dirigente della società di Terra di Lavoro "ha affidato il progetto ai professionisti che hanno curato lo sviluppo del progetto Pordenone Calcio e hanno contribuito alla realizzazione della Dacia Arena di Udine. Si tratta dell'avvocato Nadir Plasenzotti e del dottor Alberto Rigotto. - aggiunge il sodalizio casertano - Entrambi sono co-fondatori presso il Pro Crowd's. La nuova proprietà della JuveCaserta, quindi, guarda al futuro per poter far tornare la storica società bianconera ai fasti di un tempo".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sporting Club Juvecaserta