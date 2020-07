Volley, A1 femminile: esclusa la Volato Caserta Brutto colpo per la società campana che potrà ricorrere al Giudice di Lega entro due giorni

Il CDA della Lega Pallavolo di serie A femminile ha escluso la Volalto Caserta 2.0 dal prossimo campionato di serie A1. Di seguito la nota federale.

Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, dopo aver ricevuto dalla Commissione Ammissione ai Campionati l’esame compiuto sulle Società che hanno presentato domanda di iscrizione ai Campionati di Pallavolo Femminile di Serie A1 e di Serie A2 per la stagione 2020-21, ha provveduto in data odierna a trasmettere al Consiglio Federale della FIPAV gli elenchi dei Club ammessi.

Il CdA, come deliberato dall’Assemblea delle Società di Serie A Femminile del 21 luglio scorso, ha avviato inoltre la revisione del Regolamento Organico di Lega unicamente per quanto riguarda l’altezza degli impianti di gioco della Serie A2 Femminile, per portare la quota minima necessaria per l’ammissibilità da 8 metri a 7,5 metri.

Per quanto riguarda la Serie A1, sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione di 12 Società:

• Imoco Volley Conegliano (TV)

• Uyba Volley Busto Arsizio (VA)

• Agil Volley Novara

• Pallavolo Scandicci Savino del Bene (FI)

• Pro Victoria Pallavolo Monza (MB)

• VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore (CR)

• Chieri 76 Volleyball (TO)

• Volley Bergamo

• Azzurra Volley San Casciano (FI)

• Cuneo Granda Volley

• Volley Millenium Brescia

• Wealth Planet Perugia Volley

Non sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione della Società:

• Volalto 2.0 Caserta

Per quanto riguarda la Serie A2, sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione di 19 Società:

• Trentino Rosa (TN)

• Polisportiva A. Consolini S.G. Marignano (RN)

• Volley Soverato (CZ)

• Olimpia Teodora Ravenna

• LPM Pallavolo Mondovì (CN)

• Pallavolo Pinerolo (TO)

• Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

• Cus Collegno Volley (TO)

• Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

• Volley Hermaea Olbia

• Helvia Recina Volley Macerata

• Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

• Giuseppe Cesari Cutrofiano (LE)

• Montale Pallavolo (MO)

• Volley Group Roma

• Volley Talmassons (UD)

• Marsala Volley (TP)

• Volley Academy Sassuolo (MO)

• Mega Volley Vallefoglia (PU)

Completa l’organico di Serie A2 Femminile il Club Italia.

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Ammissioni, le Società non ammesse potranno ricorrere al Giudice di Lega entro due giorni lavorativi. Il Giudice di Lega deciderà entro i due giorni lavorativi immediatamente successivi. In caso di rigetto del ricorso, le Società avranno tre giorni lavorativi di tempo per ricorrere alla Corte Federale d’Appello della FIPAV.