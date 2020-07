Volalto Caserta, Turco:"Via dal mondo della pallavolo" Il presidente della compagine campana dopo l'esclusione dalla A1:"E' una guerra contro di noi"

Dopo l'esclusione dalla serie A1 della Volalto Caserta ha scatenato l'ira del massimo dirigente Turco. "La guerra contro di noi iniziata l’anno scorso per farci fuori ha sortito i suoi frutti. Pur avendo presentato tutte le carte in regola e tutti i pagamenti e bonifici, che sono agli atti e visibili da tutti, non ci hanno ammesso al campionato con la scusa che “alcuni documenti sono stati presentati in ritardo”.

Potremmo fare ricorso al Giudice della Lega e lo vinceremmo di certo, ma siamo stanchi di fare guerre, stanchi di combattere contro i mulini a vento e soprattutto stanchi di fare sacrifici inutilmente.

Ce ne andiamo, salutiamo definitivamente il mondo della pallavolo che solo in A2 ci ha regalato gioie ma nel mondo dell’A1 ci ha dato solo delusioni. Ringraziamo tutte le atlete, staff e coach passate per la Volato, ringraziamo le nuove atlete, coach e staff che stavano arrivando, ringraziamo gli sponsor, tutti amici personali. Concludiamo ringraziando tutto il mondo della Pallavolo chi ci ha apprezzato e chi ci ha denigrato. Bye Bye, e saluti a tutti dalla nostra bellissima Capri, isola dell’amore e non dell’odio".