Juvecaserta, ecco Korsunov: "Darò tutto" La società bianconera punta forte sull'ala grande estone, in arrivo dalla Don Bosco Livorno

La Juvecaserta ha definito l'ingaggio di Kirill Korsunov. L'ala grande (204 centimetri), reduce dall'avventura con la Don Bosco Livorno, ha firmato un contratto biennale con il club bianconero. "La società bianconera del presidente Nicola D'Andrea punta molto sul ragazzo di nazionalità estone, classe 2000. Di grande prospettiva è un elemento che potrà dare tanto in futuro": così lo Sporting Club Juvecaserta ha annunciato la firma con Korsunov.

"Sono contento di questa nuova esperienza e spero di dare il massimo per un club che ha una storia importante nel panorama cestistico italiano. - ha spiegato il giocatore ai canali social del club - Sarà fondamentale per me farmi trovare pronto facendo il salto di categoria. Darò tutto per dare tante soddisfazioni ai tifosi della Juvecaserta".