Casertana, tegola Materese: l'esito degli esami A Teramo l'attaccante dei falchetti è rimasto vittima di un infortunio al ginocchio sinistro

Tegola per la Casertana. Le sensazioni negative lasciate in eredità sin dagli istanti immediatamente successivi all'infortunio, si confermano in pieno per Luca Matarese. Il club rossoblù ha comunicato che, in occasione della trasferta sul campo del Teramo, della scorsa domenica, l'attaccante si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, associato ad una lesione del corpo-corno posteriore del menisco mediale. Il calciatore dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico. Stagione finita per il gioiellino prestato ai falchetti dal Frosinone.