Basket, Caserta in lutto: è morto Romano Piccolo Il sindaco Marino: "Nutriva amore per la città, per la sua storia". Il ricordo della FIP

Caserta e il basket di Terra di Lavoro piangono la scomparsa di Romano Piccolo, figura di riferimento per la pallacanestro casertana. Nativo di Piacenza, è stato prima calciatore e poi cestista della Juvecaserta, fondata anche dal fratello Santino nel 1951. Tra i protagonisti anche della squadra femminile di basket, è stato coach, dirigente e giornalista.

"È sgranato il segno di questa foto che rubo alla sua bacheca, ma non il ricordo e il sentimento sincero di stima per un amico che solo pochi giorni fa ho incontrato per discutere di un altro progetto che voleva realizzare per i giovani della nostra città e salutato guardandolo sempre come maestro di vita e di bontà. - si legge nel ricordo del sindaco di Caserta, Carlo Marino - Romano Piccolo è stato il maestro di tanti, nel basket e nel giornalismo, capace come pochi di trasferire passioni e amore per lo sport e per la vita. Lo stesso amore che nutriva per la nostra città e per la sua storia ed identità, di cui è stato uno dei principali protagonisti. Un abbraccio e vicinanza alla moglie Anna Maria e ai figli Gianluca e Valerio, con il quale mi lega una amicizia cara e storica. Caserta ti ricorderà non solo nel cuore".

La nota della FIP: "Ci ha lasciati all'età di 83 anni Romano Piccolo. La sua vita è stata caratterizzata da un grande passione per la pallacanestro che ha vissuto in ogni forma: giocatore, allenatore, dirigente, ma anche giornalista ed autore di pregiati libri storici sulla pallacanestro casertana. Alla moglie signora Anna Maria e ai figli Gianluca e Valerio, tutto l'affetto e la vicinanza del presidente FIP Giovanni Petrucci, a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sindaco Carlo Marino