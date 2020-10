Casertana - Turris, la probabile formazione dei falchetti I rossoblù tornano al "Pinto". Tornano a disposizione Castaldo, Cavallini e Cuppone

Sono 24 i calciatori a disposizione del tecnico della Casertana, Guidi, per la gara casalinga con la Turris, in programma domani, con calcio d'inizio alle 17,30, allo stadio “Pinto”. In vista della gara valida per l'ottava giornata del girone C di Serie C, tornano a disposizione Castaldo, Cavallini e Cuppone. Out Santoro e Origlia, a cui si aggiunge lo squalificato Hadziosmanovic.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Avella, Dekic, Zivkovic.

Difensori: Buschiazzo, Carillo, Ciriello, Konate, Logobardo, Setola, Valeau.

Centrocampisti: Bordin, De Lucia, Icardi, Izzillo, Matese, Petruccelli, Varesanovic.

Attaccanti: Castaldo, Cavallini, Cuppone, De Sarlo, Fedato, Pacilli, Petito.

La probabile formazione.

Casertana (4-3-3): Dekic; Setola, Konate, Carillo, Valeau; Bordin, Izzillo, Icardi; Fedato, Cuppone, Pacilli. A disp.: Avella, Zivkovic, Ciriello, Buschiazzo, Longobardo, De Lucia, Petruccelli, Matese, Varesanovic, Cavallini, Castaldo, De Sarlo. All.: Guidi.