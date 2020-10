Casertana, un positivo al Covid Nuovo giro di tamponi alla vigilia della gara con la Turris

In seguito ai tamponi di routine effettuati nelle 48 ore che precedono il calcio d’inizio di Casertana - Turris, è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 nel "gruppo squadra". Il membro in questione è stato immediatamente posto in isolamento fiduciario, mentre l’intero gruppo verrà sottoposto a nuovo tampone in serata così come prevede il vigente protocollo.