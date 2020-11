Casertana, squadra e staff in ginocchio per Maradona Il ricordo dei falchetti prima della seduta di allenamento pomeridiana allo stadio "Pinto"

Momenti struggenti allo stadio “Pinto” di Caserta. Questo pomeriggio, in memoria di Diego Armando Maradona, i calciatori rossoblù e i componenti dello staff si sono letteralmente inginocchiati a centrocampo per un minuto di raccoglimento. Il fischio del tecnico Federico Guidi ha preceduto il momento di riflessione, seguito da un sincero applauso prima di mettersi al lavoro in vista del derby con la Cavese. “Nel ricordo del più grande! La squadra, e l'intero staff, raccolti a centrocampo in un lungo silenzio per omaggiare Diego Armando Maradona.” il commento a corredo del video, pubblicato dalla società attraverso la pagina facebook.