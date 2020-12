Bisceglie - Casertana rinviata a data da destinarsi Casi Covid nel "gruppo squadra", il club rossoblù ha deciso di spendere il bonus stagionale

La Casertana, falcidiata da 7 casi Covid nel “gruppo squadra”, rilevati prima della partenza alla volta di Palermo, ha chiesto e ottenuto il rinvio a data da destinarsi della gara in trasferta a Bisceglie, valida per il recupero dell'undicesima giornata del girone C di Serie C, in programma mercoledì 16 dicembre 2020, con calcio alle 15, allo stadio “Gustavo Ventura”.