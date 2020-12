Rinviata Juve Stabia - Casertana. Ghirelli: "Ringrazio l'ASL" La Viterbese replica ai rossoblu dopo il match di domenica: "Vittima e non carnefice"

Prosegue il botta e risposta sul caso Casertana-Viterbese. Cresce il numero di positivi al covid nel gruppo-squadra rossoblu ed è stato rinviato il derby Juve Stabia - Casertana. "La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto - dell’istanza documentale presentata dalla società Casertana; - della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione - Azienda Sanitaria Locale di Caserta - Regione Campania - Asl CE Prot. N. 346437/UOPC12; in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Juve Stabia-Casertana, in programma mercoledì 23 dicembre 2020, Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia, venga rinviata a data da destinarsi": ecco il comunicato della Lega Pro.

Il presidente, Francesco Ghirelli, torna su Casertana-Viterbese: "In questa vicenda preferisco stendere un velo e non commentare. Le regole sono difficili perché vanno rispettate. Il ‘maledetto’ genera precarietà ed incertezza. - si legge nella nota ufficiale - Una cosa non accetto: che io possa essere accusato di non decidere o che non mi interessi di un club. Capisco anche che ci sono interessi di parte e che sarebbe necessario che spirasse un vento di rispetto, di toni pacati, di reciproca comprensione. Chi urla continui a farlo, lo capisco ma a me non porta a mutare posizione. La cambio se capisco che ho sbagliato e ammetterei tranquillamente di aver sbagliato. Nelle vicende di questi giorni, senza supponenza, devo dire che non ho sbagliato, mi sono interessato delle vicende ogni minuto della giornata. Oggi, dopo che l’ ASL di Caserta ha scritto, la decisione è stata subito quella di rinviare la partita Juve Stabia-Casertana. Io ringrazio l’ASL, sono state giornate che abbiamo complicato noi a loro, che sono impegnati a risolvere i problemi di tutta la comunità locale. Noi del calcio siamo alla stregua di tutti, non accampiamo alcun privilegio, quindi grazie ed anzi scusateci per il frastuono che abbiamo creato".

Comunicato dell'US Viterbese, "Vittima e non carnefice": "In riferimento a quanto accaduto nella giornata di domenica 20 dicembre allo stadio “Pinto” di Caserta, la U.S. Viterbese 1908 è pienamente convinta che la verità verrà fuori. Certamente la procura federale e la magistratura ordinaria faranno luce su quanto successo a Caserta in una giornata dove la U.S. Viterbese 1908 tutta è stata vittima di una situazione decisamente spiacevole e non carnefice come qualcuno ha voluto far credere. Apprendendo che alla ASL di Caserta non sia stato chiesto alcun parere circa lo svolgimento del match, la U.S. Viterbese 1908 non può che esprimere rammarico e stupore. La società gialloblù intende ribadire, inoltre, di aver agito nel rispetto delle regole e dei protocolli vigenti".