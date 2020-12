Casertana, Castaldo: "Che sia un 2021 più tranquillo" L'attaccante rossoblu: "Auguro a tutti una fase diversa dopo tanti mesi di difficoltà"

"Abbiamo visto tutti quello che è successo con la Viterbese. Purtroppo non c'è stato buonsenso ed è andata come è andata. Adesso speriamo che l'inizio del 2021 possa regalare tante soddisfazioni e più tranquillità al nostro lavoro. Abbiamo tantissimi positivi, che torneranno negativi passo dopo passo per la quasi-normalità". Così l'attaccante della Casertana, Gigi Castaldo, ha commentato il momento rossoblu alla pausa natalizia nel corso dell'ultimo appuntamento di 0825-Focus Serie C. "Abbiamo qualche gara da recuperare, quelle con la Juve Stabia e il Bisceglie, ma sottolinerei le difficoltà vissute contando gli uomini. - ha aggiunto Castaldo - È stato assurdo giocare in 9 contro 11. Purtroppo si è deciso così ed è successo quanto visto da tutti. Ora c'è il mercato. La società farà il suo come ha fatto e la Casertana ha tutti i mezzi per tirarsi fuori dalla posizione".

Sul vaccino: "Aspettiamo le direttive giuste, siamo sempre a rischio non solo noi giocatori, ma anche lo staff, i dirigenti. Speriamo che il vaccino possa aiutare a dare maggior serenità. È un campionato falsato: è sicuro. Magari non per Bari e Ternana, con rose profonde. Ma per noi con l'assenza di 5/6 giocatori è subito motivo di difficoltà. Con la Viterbese in 9, perdi e rischi di perdere altri elementi della rosa. Auguro a tutti una fase diversa".

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana FC