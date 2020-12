Volley, A3: Aversa sconfitta dalla Polisportiva Tuscania Niente da fare per i campani al cospetto della quarta forza del campionato

E’ durata poco più di un set la resistenza della Normanna aversa Academy contro la Maury’s Com Cavi Polisportiva Tuscania quarta forza del girone blu del campionato maschile di serie A3. Netta la sconfitta per la compagine aversana che ha lottato nel primo set perso 25 a 22, poi ha mollato la presa vista la grande differenza sia tecnica che fisica tra le due squadre.

Il secondo parziale è stato vinto ancora dai toscani per 25 a 19 e nel terzo il divario è stato ancora più netto col 25 a 14 che ha chiuso definitivamente la contesa. Dopo questo match che chiude il 2020, l’appuntamento con il prossimo impegno in campionato sarà per il 10 gennaio quando andrà in scena la sfida casalinga contro la SMI Roma.